Cor 9:56 Variante Covid: la Maddalena zona rossa La Maddalena sarà blindata da oggi (venerdì) a partire dalle ore 14 per 7 giorni, eventualmente prorogabili. «Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo» ha detto il sindaco, Fabio Lai



rossa. Come San Teodoro e Bono. Nonostante i dati positivi e confortanti su base regionale, con contagi e ricoveri in netto calo per la terza settimana di seguito [Assl territoriale. Commenti OLBIA - L’isola de La Maddalena è ufficialmente zona. Come San Teodoro e Bono. Nonostante i dati positivi e confortanti su base regionale, con contagi e ricoveri in netto calo per la terza settimana di seguito [ LEGGI ], in Gallura cresce la preoccupazione. La Maddalena sarà blindata da oggi (venerdì) a partire dalle ore 14 per 7 giorni, eventualmente prorogabili. «Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo» ha detto il sindaco, Fabio Lai, fino all'ultimo impegnato nel tentativo di frenare l'ipotesi del lockdown totale, ma arresosi di fronte ai nuovi dati comunicati dalla competenteterritoriale.