Red 11:09 Truffe on-line: denunce a Dorgali e Irgoli Denunciati in stato di libertà un 66enne e un 87enne della provincia di Napoli, che hanno incassato la vendita di una consolle senza poi inviarla, e un 20enne napoletano che ha inviato al contraente un tagliando assicurativo falso per la polizza dell’autovettura



DORGALI – I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un 66enne e un 87enne della provincia di Napoli, che hanno pubblicato l’annuncio della vendita di una consolle di videogiochi, vendendola e incassandone il prezzo senza mai spedirla al cliente. Per lo stesso reato, i militari della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà un 20enne napoletano che ha inviato al contraente un tagliando assicurativo falso per la polizza dell’autovettura.