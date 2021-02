Cor 12:56 Dopo Alghero, F2i chiude a Olbia Completata l’acquisizione da Alisarda dell’80% circa di Geasar, società di gestione dello scalo Costa Smeralda, da parte di F2i Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata da Blackrock Infrastructure e Fondazione Sardegna



F2i e dei partner Blackrock e Fondazione Sardegna. E’ stata, infatti, completata l’acquisizione da Alisarda dell’80% circa di Geasar, società di gestione dello scalo, da parte di F2i Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata da Blackrock Infrastructure e Fondazione Sardegna. L’aeroporto di Olbia è il secondo per numero di passeggeri in Sardegna e uno dei principali hub in Europa per l’aviazione generale (jet privati). F2i Ligantia, che oltre all’aeroporto di Olbia controlla quello di Alghero, viene così a consolidare le attività aeroportuali del Nord della Sardegna (circa 4,4milioni di passeggeri totali nel 2019).



Si sono realizzate tutte le condizioni per il completamento dell’operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti autorità e l’espressione di gradimento da parte dei soci pubblici locali, Camere di Commercio di Sassari e Nuoro e Regione Sardegna, che rimarranno nell’azionariato di Geasar, con circa il 20% del capitale, confermando il loro impegno nello sviluppo delle infrastruttura aeroportuale. «Nonostante la perdurante crisi sanitaria, che sta colpendo gravemente tutto il settore aeroportuale a livello globale, F2i conferma il proprio sostegno allo sviluppo del polo aeroportuale del Nord Sardegna, certi che questo territorio abbia tutte le caratteristiche per beneficiare di una ripresa relativamente più rapida», ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i.



