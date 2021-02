A.B. 21:22 Serie D: Latte dolce sconfitta a domicilio Il Monterosi sbanca per 2-3 il “Basilio Canu” di Sennori, nel match valido come terza giornata di ritorno del girone G del Campionato nazionale dilettanti. A Pellecani avevano risposto Antonelli e Kone ma, nella ripresa, Sowe ha trovato la doppietta della vittoria







PRIMO TEMPO. Al 3’ un pallone calciato dalla sinistra pesca in area Sartor, ma il puntero argentino non trova il giusto impatto sotto porta e l’occasione sfuma. Gol sbagliato-gol subito, impietosa la legge del calcio e dopo due minuti arriva il vantaggio ospite con Lorenzo Pellecani pronto a incornare un perfetto cross di Rea. Al 9’ arriva il pari: Nicolò Antonelli svetta imperioso su calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Pertica, parabola imparabile per Salvato ed è 1-1. Tre minuti dopo, Petti mette giù Kone sul vertice destro dell’area di rigore avversaria: batte Calì, che costringe Salvato alla respinta di pugni. Al 17’, prima il palo e poi la difesa locale evitano il nuovo vantaggio ospite. Bianchi si inserisce e va giù in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Piroli rimedia un giallo che vale una punizione dal limite per il Latte Dolce. Batte Scotto, la barriera riespinge e, sugli sviluppi, Dudu Kone insacca in diagonale: 2-1. Ancora un inserimento, ancora un biancoceleste a terra e ancora nulla di fatto per il signor Ceriello. Il destro al volo di Montanari è respinto dalla difesa, Bianchi innesca Kone, Mukaj si sovrappone, ma si resta sul 2-1. Proteste ospiti per un presunto atterramento in area non sanzionato. Al 42’, Salvato respinge la conclusione di Calì e Sartor manca il tap.in vincente. Si va negli spogliatoi sul 2-1.



SECONDO TEMPO. Le due formazioni tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 47', Sartor si coordina e batte al volo,a Salvato risponde presente. Ammonito Cabeccia. Bianchi tenta la rovesciata, ma senza esito. Triplo cambio ospite al 51', con Petti, Sivilla e Pellecani che cedono il posto a Caon, Sowe e Capodaglio. Proprio quest'ultimo ci prova subito, ma non inquadra lo specchio della porta. Poco oltre l'ora di gioco, dentro Amayah per Vagnoni. Al 63’, arriva il pareggio: Rea per Sowe, che la spizza di testa e la mette all’angolino. Primo cambio sassarese al 74', con Palmas per Sartor. Cinque minuti dopo, Piga e Gianni subentrano a Calì e Bianchi. Rea alimenta i tentativi avversari. Spazio a Borrelli per Montanari al minuto 82. Pisanu prova il colpo da fuori area, ma il pallone finisce a lato. A sei minuti dalla fine, Sowe colpisce ancora, deviando sottomusura una palla messa in mezzo da Borrelli. Tre minuti dopo, Guberti subentra a Pisanu. Rosso diretto a Luis Mukaj per fallo su uno scatenato Sowe. L'arbitro concede 5' di recupero: forcing sassarese, ma il risultato non cambia più.



SASSARI LATTE DOLCE-MONTEROSI 2-3:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pertica, Mukaj, Cabeccia, Bianchi (34’st Gianni), Antonelli, Pisanu (42’st Guberti), Kone, Scotto, Calì (34’st Piga), Sartor (29’st Palmas). Allenatore Fabio Fossati

MONTEROSI: Salvato, Piroli, Petti (6’st Caon), Costantini, Buono, Vagnoni (16’st Amayah), Sivilla (6’st Sowe), Montanari (37’st Borrelli), Lucatti, Pellecani (6’st Capodaglio), Rea. Allenatore David D’Antoni.

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari.

RETI: 5’ Pellecani, 9’ Antonelli, 23’ Kone, 18’st Sowe, 39’st Sowe.



Nella foto (di Alessandro Sanna): l'esultanza di Dudu Kone dopo il momentaneo 2-1 Commenti SASSARI – Sassari Latte dolce sconfitta a domicilio. Il Monterosi sbanca per 2-3 il “Basilio Canu” di Sennori, nel match valido come terza giornata di ritorno del girone G del Campionato nazionale dilettanti. A Pellecani avevano risposto Antonelli e Kone ma, nella ripresa, Sowe ha trovato la doppietta della vittoriaAl 3’ un pallone calciato dalla sinistra pesca in area Sartor, ma il puntero argentino non trova il giusto impatto sotto porta e l’occasione sfuma. Gol sbagliato-gol subito, impietosa la legge del calcio e dopo due minuti arriva il vantaggio ospite con Lorenzo Pellecani pronto a incornare un perfetto cross di Rea. Al 9’ arriva il pari: Nicolò Antonelli svetta imperioso su calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Pertica, parabola imparabile per Salvato ed è 1-1. Tre minuti dopo, Petti mette giù Kone sul vertice destro dell’area di rigore avversaria: batte Calì, che costringe Salvato alla respinta di pugni. Al 17’, prima il palo e poi la difesa locale evitano il nuovo vantaggio ospite. Bianchi si inserisce e va giù in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Piroli rimedia un giallo che vale una punizione dal limite per il Latte Dolce. Batte Scotto, la barriera riespinge e, sugli sviluppi, Dudu Kone insacca in diagonale: 2-1. Ancora un inserimento, ancora un biancoceleste a terra e ancora nulla di fatto per il signor Ceriello. Il destro al volo di Montanari è respinto dalla difesa, Bianchi innesca Kone, Mukaj si sovrappone, ma si resta sul 2-1. Proteste ospiti per un presunto atterramento in area non sanzionato. Al 42’, Salvato respinge la conclusione di Calì e Sartor manca il tap.in vincente. Si va negli spogliatoi sul 2-1.Le due formazioni tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 47', Sartor si coordina e batte al volo,a Salvato risponde presente. Ammonito Cabeccia. Bianchi tenta la rovesciata, ma senza esito. Triplo cambio ospite al 51', con Petti, Sivilla e Pellecani che cedono il posto a Caon, Sowe e Capodaglio. Proprio quest'ultimo ci prova subito, ma non inquadra lo specchio della porta. Poco oltre l'ora di gioco, dentro Amayah per Vagnoni. Al 63’, arriva il pareggio: Rea per Sowe, che la spizza di testa e la mette all’angolino. Primo cambio sassarese al 74', con Palmas per Sartor. Cinque minuti dopo, Piga e Gianni subentrano a Calì e Bianchi. Rea alimenta i tentativi avversari. Spazio a Borrelli per Montanari al minuto 82. Pisanu prova il colpo da fuori area, ma il pallone finisce a lato. A sei minuti dalla fine, Sowe colpisce ancora, deviando sottomusura una palla messa in mezzo da Borrelli. Tre minuti dopo, Guberti subentra a Pisanu. Rosso diretto a Luis Mukaj per fallo su uno scatenato Sowe. L'arbitro concede 5' di recupero: forcing sassarese, ma il risultato non cambia più.SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pertica, Mukaj, Cabeccia, Bianchi (34’st Gianni), Antonelli, Pisanu (42’st Guberti), Kone, Scotto, Calì (34’st Piga), Sartor (29’st Palmas). Allenatore Fabio FossatiMONTEROSI: Salvato, Piroli, Petti (6’st Caon), Costantini, Buono, Vagnoni (16’st Amayah), Sivilla (6’st Sowe), Montanari (37’st Borrelli), Lucatti, Pellecani (6’st Capodaglio), Rea. Allenatore David D’Antoni.ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari.RETI: 5’ Pellecani, 9’ Antonelli, 23’ Kone, 18’st Sowe, 39’st Sowe.Nella foto (di Alessandro Sanna): l'esultanza di Dudu Kone dopo il momentaneo 2-1