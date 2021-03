Antonio Burruni 10:37 Tennis: domenica perfetta per il Tc Alghero Promozione alle categorie superiori per la D1 femminile e per la D3 maschile. Prosegue positivamente il cammino della D4 nei play-off promozione







Le ragazze hanno ospitato il Ct Macomer, già promosso grazie alla vittoria del giorno prima, e l'hanno battuto con un eloquente 4-0, cedendo undici giochi negli otto set disputati e vinti. Vittorie per Anastasia Ogno (6-0 6-1 su Chiara Muntoni), Chiara Razzuoli (6-3 6-4 su Laura Piras), Claudia Bardino (6-1 6-0 su Maria Cristina Cabras) e il doppio Ogno/Razzuoli (6-2 6-0 su Cabras/Elisa Capuzzo). Ora, occhi puntati sulla nuova avventura in serie C.



I play-off di D3 maschile sorridono agli algheresi, che battono 3-0 il Ct Santa Tersa di Gallura e volano in D2 lasciando appena un game ai loro avversari: percorsi netti per Nicolà Serra (contro Eraldo Sanna) e Davide Scanu (contro Bruno Dettori), mentre Alessandro Concu ha battuto 6-0 6-1 Francesco Giaconi.



ALGHERO – Una domenica perfetta quella vissuta ieri dal Tc Alghero. Tre vittorie nelle tre sfide disputate sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, che valgono la promozione alle categorie superiori per la D1 femminile e per la D3 maschile, mentre la D4 maschile può proseguire positivamente il suo cammino nei play-off promozione.