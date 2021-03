Red 23:04 La musica torna al Poco loco di Alghero Venerdì sera, dopo tanti mesi di stop, riparte la musica live sullo storico palco del locale algherese. La voce e la tastiera di Barbara Sanna si fonderanno con il basso di Stefano Maltagliati e la batteria di Mauro Cau







Il solo utilizzo di voce, piano o tastiera, basso e batteria è il sound della band, che ama riarrangiare cover internazionali e italiane in una chiave prettamente acustica, personale e originale. Un sound “soul-funk acustico” ricco di reinterpretazioni e riarrangiamenti freschi ed energetici di artisti e gruppi come Sting, Alan Parson, Lady Gaga, Stevie Wonder, Supertramp, Madonna, Mina, ecc. Divertirsi suonando e cantando “veramente” senza trucchi e senza inganni, con il tentativo di trasmettere la passione e la dedizione per la musica al pubblico astante, con la loro visione essenziale, diretta e credibile della musica.



Saranno garantite le distanze di sicurezza per i protocolli anti-Covid. Il concerto avrà inizio intorno alle 21 e l'ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079(983604 o andare sulla piattaforma on-line PocoLocoAlghero.com.



