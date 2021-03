Red 15:24 «Forestas, trovato l´accordo sui lavoratori» «Finalmente raggiunto, dopo un blocco di quasi due mesi, l’accordo sulla rappresentatività per le trattative riguardanti il transito dei lavoratori dell’agenzia Forestas al Contratto collettivo regionale. Ora, abbiamo la definitiva composizione del tavolo Coran», annuncia l´assessore regionale del Personale Valeria Satta







Lo annuncia l’assessore regionale del Personale Valeria Satta, che prosegue: «E’ un traguardo importante, che conferma la volontà, anche dei sindacati, di arrivare ad un accordo sul contratto. Venendo meno questo ostacolo, il transito del personale Forestas nel comparto unico regionale è un obiettivo sempre più vicino».



«Finalmente, potranno riprendere le trattative sull’ipotesi contrattuale già sottoposta ai sindacati e daremo una soluzione definitiva alla sorte di 5mila lavoratori che aspettano da troppi anni. Solleciterò la massima celerità, anche per l’approssimarsi della campagna antincendio», conclude l'esponente della Giunta Solinas.



