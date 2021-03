Cor 9:30 In Sardegna si entra con vaccino o test negativo Da lunedì dovrebbero scattare le nuove misure annunciate dal presidente Christian Solinas per l´ingresso nell´isola. Test rapidi che comunque rimarranno su base volontaria. Controlli in tutti i porti e negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero



bianca d'Italia, tra poco più di due giorni scatteranno le nuove misure di contenimento del virus annunciate dal presidente della Regione Christian Solinas. Dalla giornata di lunedì infatti, per entrare in Sardegna sarà necessario esibire l'attestazione di regolare vaccinazione o il certificato che attesti la negatività al Covid con test, eseguito nelle 48 ore precedenti allo sbarco. Nel caso in cui questo non sia possibile, il tampone potrà essere effettuato direttamente negli scali.



Nel frattempo sarà siglato in queste ore un apposito protocollo d'intesa tra Regione e tutti gli enti che gestiscono porti e aeroporti sardi: controlli e desk saranno così predisposti in tutti i porti e negli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Protocollo operativo che dovrebbe essere inserito in una ordinanza dell'Ats Sardegna.



