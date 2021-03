Red 18:16 Al volante ubriaco: nuorese nei guai Ieri sera, una persona è stata denunciata per violenza e minaccia, resistenza e danneggiamento oltre che per violazioni specifiche al Codice della strada, tra le quali la guida in stato di ebbrezza, la mancata precedenza, la violazione per eccesso di velocità e l´inosservanza dell´obbligo di fermarsi all´alt intimato dalle Forze di Polizia e la propria autovettura sopposta a sequestro, ai fini della confisca



NUORO - E' stata denunciata per violenza e minaccia, resistenza e danneggiamento oltre che per violazioni specifiche al Codice della strada, tra le quali la guida in stato di ebbrezza, la mancata precedenza, la violazione per eccesso di velocità e l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'alt intimato dalle Forze di Polizia e la propria autovettura sopposta a sequestro, ai fini della confisca, una persona che ieri sera (venerdì) non si è fermata al controllo degli agenti della Polizia. La pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, mentre transitava in città, ha intimato, facendo uso dei dispositivi visivi, l'alt a un conducente che, invece, scappava, andando a sbattere contro un'altra autovettura parcheggiata.



I poliziotti hanno quindi cercato di controllare il conducente, ma questi ha innestato la retromarcia, andando a urtare la di Volante. Ripresa la fuga, il veicolo è andato a sbattere contro un secondo veicolo. Fermandosi definitivamente in un vicolo cieco. Gli agenti, notato che il conducente, sceso repentinamente dall'auto stava per darsi alla fuga, sono riusciti a bloccarlo, nonostante la forte resistenza dello stesso e le minacce continue verso i poliziotti.



L'uomo, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, è stato sottoposto a perquisizione personale, con gli agenti dell'Upgsp della Questura di Nuoro, giunti nel frattempo in ausilio sul posto. Nel corso della perquisizione, in un borsello, è stato trovato un coltello a serramanico, con lama lunga circa 8centimetri. La persona è stata quindi accompagnata dal personale medico del 118 nell'ospedale cittadino per i successivi accertamenti.