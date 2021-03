74enne trovato cadavere in casa

6/3/2021 Al volante ubriaco: nuorese nei guai Ieri sera, una persona è stata denunciata per violenza e minaccia, resistenza e danneggiamento oltre che per violazioni specifiche al Codice della strada, tra le quali la guida in stato di ebbrezza, la mancata precedenza, la violazione per eccesso di velocità e l´inosservanza dell´obbligo di fermarsi all´alt intimato dalle Forze di Polizia e la propria autovettura sopposta a sequestro, ai fini della confisca