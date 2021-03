Red 9:31 Ute Alghero: la settimana delle donne Nuovo doppio appuntamento targato Ute Alghero. Anche questa settimana, l´Università delle tre età propone due conferenze, in modalità didattica a distanza, sempre alle 16.30. In cattedra, due docenti, Enza Castellaccio e Laura Viglietto







Domani, martedì 9 marzo, Enza Castellaccio, docente di Greco e latino, terrà una conferenza intitolata “La commedia nel mondo greco e in quello latino: due culture a confronto”. Giovedì 11, invece, Laura Viglietto, docente di Storia e filosofia, terrà una conferenza su “La condizione femminile nel XXI secolo fra conquiste e battute d’arresto”. «In occasione dell’8 marzo – spiega la stessa Viglietto - giovedì 11, verrà presentato uno studio sulla condizione femminile oggi in Italia e un ricordo di alcune donne importanti nella storia delle comunità, ingiustamente dimenticate».



