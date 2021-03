Red 11:32 Vaccini: Deiana interroga il ministro «Sardegna ultima per somministrazioni, l’Ats Sardegna cerca medici disponibili in forma volontaria e gratuita», la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle presenta un´interrogazione per «Garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria»







Lo dice la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che spiega: «Invece di trovare soluzioni realmente efficaci ed efficienti al problema, l’Ats ha pensato bene di emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività vaccinale presso tutte le Aree socio sanitarie locali di Ats Sardegna, in forma volontaria e gratuita, al di fuori dell'orario di servizio. La manifestazione di interesse si scontra con la realtà del contesto generato dalla pandemia – sottolinea la parlamentare pentastellata - che ha visto e vede i medici affrontare turni massacranti, tanto che nella prima fase dell'emergenza sono state sospese le ferie dei dipendenti ospedalieri».



«In tale situazione, parrebbe pretenzioso e insidioso l'avviso pubblicato da Ats Sardegna volto a raccogliere manifestazioni di interesse di un contributo in forma volontaria, gratuita ed al di fuori dell'orario di servizio». A fronte di ciò, Deiana ha presentato un’apposita interrogazione attraverso la quale chiede «quali iniziative di competenza, i ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa con la pandemia da Covid-19, con particolare riferimento ai dirigenti medici dipendenti di Ats Sardegna, anche al fine di non inficiare la qualità delle prestazioni del servizio sanitario dell’Ats». Commenti ALGHERO - «I dati parlano chiaro: la Sardegna è ultima tra le Regioni italiane nella campagna di vaccinazione, con 117.288 dosi somministrate, il 64,1percento, su 182.930 consegnate (Report Ministero della Salute aggiornato al 10 marzo). Una situazione che perdura e che palese l'incapacità organizzativa dell’Assessorato regionale».Lo dice la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che spiega: «Invece di trovare soluzioni realmente efficaci ed efficienti al problema, l’Ats ha pensato bene di emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività vaccinale presso tutte le Aree socio sanitarie locali di Ats Sardegna, in forma volontaria e gratuita, al di fuori dell'orario di servizio. La manifestazione di interesse si scontra con la realtà del contesto generato dalla pandemia – sottolinea la parlamentare pentastellata - che ha visto e vede i medici affrontare turni massacranti, tanto che nella prima fase dell'emergenza sono state sospese le ferie dei dipendenti ospedalieri».«In tale situazione, parrebbe pretenzioso e insidioso l'avviso pubblicato da Ats Sardegna volto a raccogliere manifestazioni di interesse di un contributo in forma volontaria, gratuita ed al di fuori dell'orario di servizio». A fronte di ciò, Deiana ha presentato un’apposita interrogazione attraverso la quale chiede «quali iniziative di competenza, i ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa con la pandemia da Covid-19, con particolare riferimento ai dirigenti medici dipendenti di Ats Sardegna, anche al fine di non inficiare la qualità delle prestazioni del servizio sanitario dell’Ats».