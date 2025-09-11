S.A. 14:47 Alghero, Ozieri e Sassari: apre l´Ispettorato Micologico Un servizio gratuito mirato alla tutela della salute del cittadino per la prevenzione delle intossicazioni causate da funghi



ALGHERO – Con l’arrivo delle piogge la Asl di Sassari mette a disposizione della popolazione l’Ispettorato micologico, un servizio gratuito mirato alla tutela della salute del cittadino per la

prevenzione delle intossicazioni causate da funghi. L'Ispettorato Micologico si colloca all'interno del Dipartimento di Prevenzione, nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e garantisce attività di prevenzione, controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumo dei cittadini ma anche di quelli destinati alla vendita o alla

somministrazione negli esercizi di ristorazione e gastronomia. «Si invitano quanti abitualmente e occasionalmente consumano funghi spontanei, raccolti personalmente o avuti in regalo, a rivolgersi all'Ispettorato, dove i Micologi effettueranno il controllo gratuito dei funghi destinati all'autoconsumo, che risulta importante non solo per la determinazione delle specie raccolte, ma anche per i consigli sul trattamento o la preparazione dei funghi stessi» spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari Paolo Tauro.