Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSanità › Alghero, Ozieri e Sassari: apre l´Ispettorato Micologico
S.A. 14:47
Alghero, Ozieri e Sassari: apre l´Ispettorato Micologico
Un servizio gratuito mirato alla tutela della salute del cittadino per la prevenzione delle intossicazioni causate da funghi
Alghero, Ozieri e Sassari: apre l´Ispettorato Micologico

ALGHERO – Con l’arrivo delle piogge la Asl di Sassari mette a disposizione della popolazione l’Ispettorato micologico, un servizio gratuito mirato alla tutela della salute del cittadino per la
prevenzione delle intossicazioni causate da funghi. L'Ispettorato Micologico si colloca all'interno del Dipartimento di Prevenzione, nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e garantisce attività di prevenzione, controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumo dei cittadini ma anche di quelli destinati alla vendita o alla
somministrazione negli esercizi di ristorazione e gastronomia. «Si invitano quanti abitualmente e occasionalmente consumano funghi spontanei, raccolti personalmente o avuti in regalo, a rivolgersi all'Ispettorato, dove i Micologi effettueranno il controllo gratuito dei funghi destinati all'autoconsumo, che risulta importante non solo per la determinazione delle specie raccolte, ma anche per i consigli sul trattamento o la preparazione dei funghi stessi» spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari Paolo Tauro.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/9/2025
Cure palliative: potenziato Piano regionale
Fra gli obiettivi del Piano vi è l’ampliamento della platea di utenti, raggiungendo il 90% della popolazione interessata entro il 2028
11/9/2025
Avis Provinciale Sassari: al via gli screening di prevenzione
Il mese di ottobre si aprirà con l’appuntamento di sabato 4, dedicato all’elettrocardiogramma e alla visita cardiologica
11/9/2025
A Sassari nuovo pediatra provvisorio
A partire dal 16 settembre, nell’ambito n. 6 del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale prenderà servizio, con incarico di titolarità, un Pediatria di Libera Scelta
10/9Liste d’attesa sanità: ok a programma mirato
11/9Ospedali in difficoltà: Avis lancia l’allarme sangue
4/9Intossicati dai funghi: padre e figlia al Pronto Soccorso
3/9«Neurochirurgia, c´è massima attenzione»
3/9A Sassari chiuso reparto di Neurochirurgia
4/9Nuoro Piano regionale sangue in Sardegna
30/8Alghero: si trasferisce la guardia medica
29/8Sassari: da settembre nuovo Pediatra
29/8Raccolta sangue ad Alghero: sabato 30 agosto
26/8«La sanità non è uno show: avanti con serietà»
« indietro archivio sanità »
13 settembre
Alghero-Roma-Milano, voli non più prenotabili
13 settembre
Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
12 settembre
Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)