S.A. 14:02 Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni 40 anni della Pallacanestro Alghero e la celebrazione nel mese di settembre con una serie di iniziative: la serata celebrativa del 19 settembre, il 1° Memorial Adriana Fonnesu (20-21 settembre) e il Memorial Paolo Emilio Zoagli (27-28 settembre)



ALGHERO - La SAP Alghero festeggia i 40 anni di attività con un settembre ricco di appuntamenti che uniscono celebrazione, memoria e sport. Si parte giovedì 19 settembre con una serata celebrativa alla presenza delle istituzioni locali, dedicata a tutti gli atleti e le famiglie. Sarà l’occasione per premiare i protagonisti della scorsa stagione, coronata da sei finali regionali, tre titoli sardi e la seconda partecipazione consecutiva alle finali nazionali Under 17 Eccellenza. Il giorno dopo, 20 e 21 settembre, spazio al parquet con il 1° Memorial Adriana Fonnesu, torneo pre- season della prima squadra in preparazione al campionato regionale di Divisione 1, che inizierà ufficialmente nel primo weekend di ottobre.



Il weekend successivo, 27 e 28 settembre, sarà invece dedicato al Memorial Paolo Emilio Zoagli, riservato alle categorie Under 17 e Under 15 femminili. Due giornate di sport e amicizia per ricordare Paolo e sottolineare l’attenzione che la SAP rivolge al settore giovanile e al movimento femminile.

La nuova stagione vedrà la società impegnata in 19 campionati, un traguardo reso possibile non solo dal numero di tesserati, ma anche dalla scelta di diversi atleti provenienti da altre società di unirsi al progetto SAP. Tra i motivi di orgoglio non manca il progetto “Diritto a Canestro”, che offre a ragazzi provenienti da contesti difficili l’opportunità di inseguire i propri sogni sportivi. Il recente passaggio di Oumar Coulibaly al Derthona Basket ne è la testimonianza più significativa. Il presidente ha voluto infine rivolgere un pensiero speciale: «Tutti questi traguardi sono possibili grazie alle aziende del territorio che credono nei nostri valori e ci sostengono. A nome di tutta la Pallacanestro Alghero, il nostro più sincero ringraziamento».



Nella foto (di Gian Paolo Spanu): la vittoria dei campionati regionali