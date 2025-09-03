S.A. 16:00 Intossicati dai funghi: padre e figlia al Pronto Soccorso Nel Nord ovest dell’Isola si e’ registrato un episodio di intossicazione successivo al consumo di funghi essiccati: padre e figlia del sassarese sono finiti all’ospedale “Santissima Annunziata” con una grave sindrome gastrointestinale



SASSARI – Anche i funghi congelati o essiccati, se non precedentemente controllati, possono diventare un rischio per la salute della popolazione: negli scorsi giorni padre e figlia, di 74 e 37

anni, sono finiti all’ospedale dopo aver consumato un risotto con porcini, raccolti nella scorsa stagione ed essiccati. Per questo motivo la Asl di Sassari invita la popolazione ad un attento

consumo dei funghi. Sono due le intossicazioni registrate ad inizio settimana nel Nord Ovest

della Sardegna che fortunatamente si sono risolte con 48 ore di osservazione in ospedale e dei brutti mal di pancia. «L’invito e’ sempre lo stesso: la Asl e i nostri Micologi sono a disposizione della

popolazione per una attenta cernita dei prodotti raccolti, una distrazione come questa potrebbe esporre i consumatori ad elevati rischi»”, spiega Paolo Tauro, commissario straordinario della Asl di

sassari.



Per non aver osservato questi accorgimenti padre e figlia del sassarese sono finiti all’ospedale “Santissima Annunziata” con una grave sindrome gastrointestinale; l'intervento effettuato dall' Ispettorato micologico, su richiesta urgente del Pronto soccorso ha permesso l'identificazione

delle specie tossiche, ed ha offerto il supporto alle scelte diagnostiche e terapeutiche.