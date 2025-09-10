S.A. 11:08 Alghero-Roma-Milano, dal 26 ottobre voli non prenotabili La compagnia ITA Airways non avrebbe formalmente comunicato l´accettazione della proroga della continuità territoriale e tra poco più di un mese si rischia di restare senza voli. Al buco verrà messa una pezza ma i ritardi causano comunque dei disagi ai cittadini



ALGHERO - Da domenica 26 ottobre non sono prenotabili i collegamenti tra Alghero, Roma e Milano. La compagnia ITA Airways non avrebbe formalmente comunicato l'accettazione della proroga della continuità territoriale e tra poco più di un mese si rischia di restare senza voli. Aeroitalia, invece, ha proceduto e i voli da Olbia e Cagliari verso Linate e Fiumicino sono normalmente acquistabili. Al buco verrà messa una pezza ma i ritardi causano comunque dei disagi ai cittadini che hanno bisogno di riservare dei posti con anticipo, in particolare per il ponte dei Santi quando si potrebbe approfittare della coda di una lunga stagione balneare, ma anche per l'Immacolata e le vacanze natalizie. Isolani sempre, isolati sempre di più.