Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAeroporto › Alghero-Roma-Milano, dal 26 ottobre voli non prenotabili
S.A. 11:08
Alghero-Roma-Milano, dal 26 ottobre voli non prenotabili
La compagnia ITA Airways non avrebbe formalmente comunicato l´accettazione della proroga della continuità territoriale e tra poco più di un mese si rischia di restare senza voli. Al buco verrà messa una pezza ma i ritardi causano comunque dei disagi ai cittadini
Alghero-Roma-Milano, dal 26 ottobre voli non prenotabili

ALGHERO - Da domenica 26 ottobre non sono prenotabili i collegamenti tra Alghero, Roma e Milano. La compagnia ITA Airways non avrebbe formalmente comunicato l'accettazione della proroga della continuità territoriale e tra poco più di un mese si rischia di restare senza voli. Aeroitalia, invece, ha proceduto e i voli da Olbia e Cagliari verso Linate e Fiumicino sono normalmente acquistabili. Al buco verrà messa una pezza ma i ritardi causano comunque dei disagi ai cittadini che hanno bisogno di riservare dei posti con anticipo, in particolare per il ponte dei Santi quando si potrebbe approfittare della coda di una lunga stagione balneare, ma anche per l'Immacolata e le vacanze natalizie. Isolani sempre, isolati sempre di più.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/9/2025
«Amsterdam strategico per Alghero»
Per la nuova rotta a partire dall´aprile 2026 grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo: Si tratta di piccoli ma significativi passi non solo per il turismo, ma anche per il diritto alla mobilità dei cittadini
10/9/2025
Nuovo rotta Alghero-Amsterdam. Due voli settimanali da aprile
Per l’aeroporto di Alghero l’arrivo di Transavia rappresenta una novità assoluta, di grande valore strategico per l’intero Nord Ovest della Sardegna. Con la stessa compagnia annunciato anche l´Eindoven-Olbia. Voli acquistabili dal 17 settembre
10/9/2025
Continuità: c'è il decreto, fra 6 mesi gara
Firmato dal ministro dei Trasporti il Decreto Ministeriale della nuova continuità territoriale aerea. Si tratta di un passaggio fondamentale in vista del nuovo servizio, la cui partenza è prevista nella prossima primavera
7/9Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio
6/9Di Nolfo, Cocco, Frau: fermare l´Olbia-Tel Aviv
28/8Bando Nuove Rotte: offerte da quattro compagnie
27/8Nuova Continuità aerea: ok da Commissione
20/8Verso nuova Continuità: passaggio in Aula
17/8Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
13/8Continuità area: 30 e 44 euro per Roma e Milano
8/8Ferragosto: 220mila passeggeri a Cagliari
8/8Ad Alghero 246mila mila passeggeri: +11% luglio
6/8Nuova continuità piace alle Acli Sardegna
« indietro archivio aeroporto »
12 settembre
Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
12 settembre
Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni
12 settembre
Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)