A Sassari nuovo pediatra provvisorio

SASSARI – La Asl di Sassari comunica che, a partire dal 16 settembre, nell’ambito n. 6 del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale prenderà servizio, con incarico di titolarità, un Pediatria di Libera Scelta. Si tratta del dottor Giuliano Tramaloni, con ambulatorio in via Savona, 20, a Sassari. Il dottor Tramaloni osserverà il seguente orario: Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.30 alle 19.00, Martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 11.30, dalle ore 16.30 alle 19.00. Il dottor Tramaloni e’ attualmente titolare di un incarico provvisorio: con il nuovo incarico i pazienti dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico, sempre a partire dalla data del 16 settembre.