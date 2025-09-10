Cor 11:00 Insulæ Songs alle Tenute Shardana Alle ore 18.30 si comincia con una degustazione di vini comprendente 3 calici selezionati e un buffet con sapori del territorio. Alle ore 19.30 poi, le note prenderanno vita tra corde, delicata elettronica e paesaggio sonoro. Info e prenotazioni: 3426476726 e 3201470339



URI - Una produzione originale - griffata Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica - nata tra i graniti del Logudoro e poi “mandata” a decantare come un buon vino sui palchi dell’Isola e del Mediterraneo. Un viaggio denso e affascinante che sabato 20 settembre porterà “Insulæ Songs” di Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica) e Marcello Peghin (chitarra) fra il verde, i profumi e l’antico sapere del vinificare custodito negli spazi delle Tenute Shardana di Uri (SS) in località Funtana ‘e Filighe. Un Incontro speciale, l’incrociarsi di musica e vino in un luogo che di per sé invita alla condivisione, ed all’ascolto.



Alle ore 18.30 si comincia con una degustazione di vini comprendente 3 calici selezionati e un buffet con sapori del territorio. Alle ore 19.30 poi, le note prenderanno vita tra corde, delicata elettronica e paesaggio sonoro. Info e prenotazioni: 3426476726 e 3201470339. Costo degustazione con concerto 35 euro.



“Insulæ Songs” nasce da un’intuizione del direttore artistico Paolo Fresu e diventa musica grazie all’incontro delle arti dei due artisti, che in realtà si erano già incontrati (musicalmente parlando) prima di dare forma e sostanza a questa improvvisazione sospesa tra presente, passato e futuro. Un viaggio musicale che comincia in Sardegna e dopo aver abbracciato il Mediterraneo si ferma alle Tenute Shardana di Uri per una serata davvero speciale. Un’esperienza da vivere con lentezza, tra i suoni, i sapori e il respiro della nostra terra.