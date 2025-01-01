Alguer.it
Alghero: si trasferisce la guardia medica
Cor 12:06
Alghero: si trasferisce la guardia medica
Sempre problemi nella complicata gestione della sanità pubblica nel nord Sardegna. Da lunedì ambulatorio con accesso dal lato del Pronto Soccorso.
ALGHERO -Dal prossimo lunedì primo settembre, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione indispensabili e inderogabili dei locali dell’ospedale “Marino”, il Servizio di Guardia Medica verrà trasferito presso i locali dell’Ospedale “Civile” di Alghero, con accesso dal lato del Pronto Soccorso.

Contestualmente il Servizio di Guardia medica Turistica verrà trasferito in altro ambulatorio, sempre nelle adiacenze del Pronto Soccorso dell’ospedale Civile, e garantirà la sua attività sino al 14 settembre. Dall'Asl ricordano che gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l'Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell'ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.

Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di € 20 per le visite ambulatoriali, di € 35 per le visite domiciliari e di € 8 per la ripetizione delle ricette. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento. Orario di apertura della Guardia medica Turistica dal 01 al 14 settembre 2025 nelle giornate del lunedì, sabato, domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00.
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
30 agosto
«Amministrazione presidio di legalità e sicurezza»
30 agosto
Degrado in centro: ratti e blatte



