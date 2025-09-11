Alguer.it
S.A. 12:10
Al via le qualificazioni del primo ITF Forte Village
Tutti e 12 i tornei in programma (si gioca fino a domenica 26 ottobre) avranno un montepremi di 30mila dollari, per un ammontare complessivo quindi, di 360mila dollari, in costante crescita rispetto allo scorso anno
PULA - Si parte. Inizia oggi, con il primo turno del singolare maschile, il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Tutti e 12 i tornei in programma (si gioca fino a domenica 26 ottobre) avranno un montepremi di 30mila dollari, per un ammontare complessivo quindi, di 360mila dollari, in costante crescita rispetto allo scorso anno. Tanti i tennisti sardi nelle qualificazioni. Subito in campo Paolo Emilio Cossu Floris (contro lo statunitense Ashwin Vaithianathan), Jacopo Sanna (opposto a Enrico Becuzzi) e Mattia Secci (contro lo sloveno Gasper Skof). Nel tabellone cadetto anche Matteo Mura (che esordirà direttamente lunedì, nel turno decisivo contro il vincente del match tra Gabriele Pierro e Mattia Pozzi). Spareggio per un posto nel main draw, lunedì, anche tra Niccolò Dessì e Mattias Pisanu (tesserato per il Tc Kaltern, ma chiare origini isolane).
11/9/2025
