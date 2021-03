Red 12:34 La Plataforma a Llengua i escola La delegata locale de La Plataforma per la llengua Irene Coghene ha parlato della situazione di Alghero nel corso della tavola rotonda intitolata “Escola en català i català a l’escola”, organizzata dall’Intersindical Csc–Educació







La Plataforma lavora attivamente con il mondo della scuola e con le famiglie algheresi per portare avanti i temi della didattica in algherese e far applicare la legge. Ultimamente, con la prima fase della campagna #volemlescolaenalguerés, l'associazione ha raccolto più di 1.200 firme. La campagna, che continua in vista dell’anno scolastico 2021/22, è entrata in una seconda fase tramite la quale si invitano le famiglie algheresi ad inviare, attraverso la pagina web enalgueres.cat, la richiesta di applicazione della legge ai dirigenti delle scuole della città ed all’Ufficio Scolastico regionale.



Sempre in questi giorni, Coghene ha ricevuto in riconoscimento del suo lavoro a favore dell’algherese in qualità di rappresentante della Plataforma per la llengua, il “Premio Donna”, dalla sezione locale della Federazione italiana donne arti, professioni e affari. Il premio viene attribuito ogni anno alle donne che si sono distinte nei propri ambiti professionali o artistici. La cerimonia di premiazione si è svolta on-line lunedì, in occasione della Giornata internazionale della donna



