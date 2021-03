Red 15:07 A Olbia il Reddito di libertà L´Ambito Plus di Olbia seleziona le donne destinatarie del Programma regionale, una misura specifica di sostegno per favorire, con l´indipendenza economica, l´autonomia e l´emancipazione delle donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizione di povertà



Commenti OLBIA - L'Ambito Plus di Olbia seleziona le donne destinatarie del Programma regionale denominato “Reddito di libertà”. Il reddito di libertà si configura come misura specifica di sostegno per favorire, con l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizione di povertà con o senza figli minori a fronte dell'impegno a seguire un progetto personalizzato. La Regione autonoma della Sardegna ha assegnato le risorse stanziate con la legge istitutiva del programma individuando i cinque Ambiti Plus nei quali sono localizzate le Case di accoglienza previste dalla legge regionale.