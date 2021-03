Red 10:04 Erbe di casa mia: al via il progetto a Olmedo Aperte le iscrizioni per partecipare corso gratuito, organizzato dalla cooperativa sociale Ecotoni onlus, nell´azienda agricola “Cumpazos”, e rivolto a quindici disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni







Il corso comprende 200 ore di attività teorico pratiche, e si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base per poter operare nel campo della coltivazione tradizionale dello zafferano, della domesticazione delle erbe selvatiche e dell’orticoltura. Prevista anche una parte teorica, dedicata a fornire gli strumenti conoscitivi e lavorativi per scrivere il proprio curriculum vitae; orientarsi per la ricerca di occasioni di lavoro, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici; organizzarsi per lavorare in proprio o in cooperativa. Tutti i partecipanti saranno messi nella condizione di seguire interamente i corsi basilari per la sicurezza dei lavoratori e ottenere le relative certificazioni. Per quanto riguarda l’uso di macchine complesse, sono previsti corsi teorico-pratici per il rilascio del “patentino” che abilita all’uso di decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi, motocoltivatori e motozappe.



Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 26 marzo, via e-mail all'indirizzo web info@ecotonicoop.it; consegnate a mano all'Azienda agricola Cumpanzos, nel Comune di Olmedo, previo appuntamento telefonico ai numeri 338/6368308 o 345/8971441, per posta all'indirizzo Cooperativa sociale Ecotoni onlus, Via Manzoni 29, 07041-Alghero (SS), tenendo presente che non farà fede il timbro postale. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando la cooperativa al numero 345/8971441 o via e-mail all'indirizzo web info@ecotonicoop.it. Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti aventi i requisiti fosse superiore al numero massimo previsto per il corso, si provvederà a selezione tramite colloquio motivazionale.