Cor 10:48 Italia zona rossa a Pasqua, salva (forse) la Sardegna Quasi certo il lockdown il 3-4-5 aprile. Nuovo decreto in arrivo: sostituirà il Dpcm. Le regioni gialle dovrebbero passare in arancione. E’ quanto emerge dalla riunione in corso tra governatori delle regioni e governo. Cresce l´attesa



CAGLIARI - Mancherebbe solo l'ufficialità che pare scontata. L'intenzione del Governo guidato da Mario Draghi sarebbe quella di blindare le vacanze di Pasqua, col Paese che dovrebbe passare in zona rossa nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile. Il decreto che sarà approvato presumibilmente nella giornata di oggi (venerdì) dal consiglio dei ministri sostituisce il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E introdurrà misure più restrittive: sia riguardo al colore delle regioni, con numerosi passaggi alla zona rossa e a quella arancione. Nelle intenzioni del Ministro della Salute Speranza le regioni gialle (Sicilia, Calabria, Lazio, Valle d'Aosta) dovrebbero passare alla fascia di rischio arancione. La Sardegna, invece, dovrebbe restare bianca. I nuovi divieti dopo l'aumento del numero di casi a livello nazionale.