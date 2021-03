Red 13:22 «Difendiamo la Zona bianca» «Cari sardi, trasformiamo la pandemia in un’opportunità», è l´appello lanciato dal consigliere regionale del gruppo Udc-Cambiamo Antonello Peru







«Un risultato eccezionale raggiunto dal popolo sardo dopo i tanti sacrifici fatti in questi mesi dai cittadini e da tutte le attività produttive. La nostra isola, con la Zona bianca, può ora far valere un altro elemento di unicità, oltre a quelli legati ai suoi patrimoni di bellezze naturali, culturali e identitari. Da sempre – prosegue Peru – ce la siamo cavata da soli, nonostante la Sardegna e i sardi abbiano pagato già a caro prezzo anche la condizione di insularità, in termini di crescita e di sviluppo, facendo valere la nostra forza e la nostra capacità di reazione anche davanti a situazioni e condizioni avverse. Con l’emergenza sanitaria è venuta fuori ancora di più la nostra voglia di rialzarci e se siamo arrivati ad essere la prima regione in Zona bianca lo dobbiamo esclusivamente a noi».



«Possiamo essere gli unici ad essere aperti nel periodo delle festività pasquali e questa sarebbe già una grande boccata d’ossigeno per tante attività che in questi mesi hanno sofferto a causa delle restrizioni. Ma possiamo anche creare le condizioni per arrivare alla stagione estiva più preparati e pronti di qualsiasi altro luogo. Ora più che mai dobbiamo continuare così, non abbassando la guardia e difendendo questa enorme conquista con una grande attenzione a tutte le misure che già conosciamo e che ci hanno permesso di combattere il virus fino ad ora. Insieme a iniziative e interventi che si stanno rivelando efficaci, come lo screening di massa e la certificazione di negatività, possiamo trasformare questa emergenza nella più grande opportunità di rinascita della nostra Isola», conclude il consigliere regionale.



