Cor 17:26 «Sassari all´avanguardia nella radioterapia per tumori» “Radixact”, che utilizza la radioterapia a spirale a guida d´immagine e modulazione di intensità, sarà operativo dal prossimo mese. Si tratta di un macchinario all’avanguardia in Italia



SASSARI - Sarà operativo dal prossimo mese, a Sassari, un nuovo sistema radioterapico all’avanguardia in Italia. E’ infatti in fase di ultimazione, presso l’AOU, l’allestimento di un macchinario tomoterapico di ultimissima generazione: “Radixact”, che utilizza la radioterapia a spirale a guida d'immagine e modulazione di intensità. Una tecnologia che permette di erogare il trattamento chemioterapico con maggiore precisione e controllo, minimizzando gli effetti collaterali e massimizzando l'efficacia. La tomoterapia consente una migliore applicazione grazie a una maggiore irradiazione del bersaglio, con la possibilità di trattarlo anche in una sola seduta e con dosi più efficaci.



Lo ha annunciato il fisico medico, Piergiorgio Marini, relatore all’ECM organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che si è svolto sabato scorso nella sala conferenza dell’Hotel Grazia Deledda di Sassari. La giornata di aggiornamento, che si è aperta con i saluti del presidente, Salvatore Lorenzoni, è stata presentata da Daniela Soro, responsabile scientifico del corso “La radioprotezione del Paziente nella diagnosi e terapia del tumore polmonare”. Durante la giornata formativa moderata da Carlo Putzu e Giommaria Fadda sono state focalizzate le nuove conoscenze relative alla radioprotezione, dalla diagnosi alla terapia.



Particolare attenzione è stata data all’adeguata informazione del paziente sull’indagine proposta, e alla scelta delle metodiche più appropriate da utilizzare, con il fine specifico di ottenere una diagnosi corretta e proteggere le persone da esposizioni non necessarie. Tra i relatori: Angela Spanu, Paola Crivelli e Salvatrice Campoccia. Non sono potuti intervenire diversi medici di medicina nucleare, impegnati da circa tre mesi ad “istruire” il nuovo macchinario tomoterapico, in dotazione all’Aou, e che porterà la sanità chemioterapica sassarese, dal prossimo giugno, tra le eccellenze italiane.



Nel corso dei lavori dell’ECM si è ribadita la responsabilità del medico radiologo su esami e dosi irradianti, l’obbligatorietà per i medici di prescrivere solo esami giustificati e la sanzionabilità delle prescrizioni radiologiche inutili, ma soprattutto è stato sottolineato che ogni atto scritto (prescrizioni, diagnosi e terapie) deve essere leggibile e comprensibile, evitando soprattutto le sigle e fornendo tutte le informazioni utili per una gestione multidisciplinare del paziente, anche al fine di una maggiore tutela tramite la medicina difensiva da parte della categoria sanitaria.