Mater Olbia, da Rieti il primario di gastroenterologia

OLBIA – Il Mater Olbia Hospital (MOH) annuncia la nomina del Dr. Sandro Boschetto a nuovo Primario dell’Unità Operativa di Gastroenterologia. Professionista con una solida esperienza accademica e clinica, ha ottenuto a 24 anni la laurea con lode presso l’Università Sapienza di Roma. Si è successivamente specializzato in chirurgia generale e in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l’Università degli Studi dell’Aquila; ha perfezionato la tecnica di endoscopia delle vie biliari presso il Policlinico Gemelli di Roma. Durante la sua carriera, il Dr. Boschetto ha eseguito ogni anno circa 1000 esofagogastroduodenoscopie e 800 colonscopie di tipo diagnostico.



«È un privilegio e un onore entrare a far parte del team del Mater Olbia Hospital, struttura di altissimo livello prossima a diventare un isituto di ricovero e cura a Carattere Scientifico che annovera professionisti straordinari - ha dichiarato il Dott. Boschetto. A questo proposito, devo un sentito ringraziamento all’Amministratore Delegato Dr. Marcello Giannico e al Direttore Sanitario Dr. Paolo Anibaldi per aver orientato la scelta di Direttore della Gastroenterologia sulla mia persona. L'impegno è mantenere la qualità delle prestazioni fornite a livelli di eccellenza cercando di soddisfare sempre più le esigenze di questo magnifico territorio».



Oltre ad aver ideato, insieme al Dr Fausto Barberani, l’innovativa tecnica di gastroscopia transnasale e della dilatazione idropneumatica per il trattamento conservativo della ragade anale cronica, il nuovo primario è inoltre membro del Comitato Scientifico Lazio della Associazione Italiana Celiachia. Negli anni ha dedicato particolare interesse professionale alle Emorragie digestive e alla prevenzione delle neoplasie del colon retto pubblicando un centinaio di lavori scientifici, a livello italiano e internazionale. L’ingresso del Dr. Boschetto rappresenta un importante passo nel percorso di crescita del Mater Olbia Hospital, che potrà ampliare ulteriormente il ventaglio di patologie trattate.



«Sono certo che la competenza del Dr. Boschetto, il suo spirito di iniziativa e la sua visione innovativa contribuiranno ad arricchire una già eccellente squadra, portando il MOH a servire sempre al meglio la cittadinanza e la Regione, grazie alla possibilità di occuparsi di un numero sempre più elevato di patologie legate alla sfera della gastroenterologia», ha commentato il Dr. Marcello Giannico, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital.