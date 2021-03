Red 23:07 Agenzia dogane: un anno di interventi Questa mattina, si è tenuta la conferenza stampa per illustrare l´attività dell´Adm Toscana, Sardegna e Umbria in un 2020 che si è chiuso con un segno positivo: dal contrasto all´evasione alla frodi, fino alla tutela delle imprese e dei cittadini



ALGHERO - Si è concluso con il segno positivo, nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria mondiale, il bilancio 2020 delle attività dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, Direzione Territoriale Toscana, Sardegna e Umbria, diretta da Roberto Chiara, che questa mattina (venerdì) ha illustrato i risultati ottenuti durante una conferenza stampa. Tanti i settori delegati all’Adm, in campo tributario ed extra-tributario: dai controlli e accertamenti su accise, dazi doganali e Iva, a quelli su importazione ed esportazione di valuta, alla verifica delle merci in transito, ai traffici illeciti di droga e sigarette, alle deleghe su ambiente e rifiuti, alla lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy, alla sicurezza dei prodotti (alimentari, farmaceutici, Dpi Covid-19, giocattoli, ecc.), alla sorveglianza su giochi e tabacchi, fino alla più recente gestione della lotteria degli scontrini. Sotto il profilo contabile, grazie a oltre 48mila operazioni di controllo (documentali, in aziende, su passeggeri in transito in porti e aeroporti, ecc.), l'Adm ha garantito la riscossione di quasi 4miliardi di euro di dazi doganali, Iva all’importazione e accise, l’accertamento di oltre 195milioni di euro di maggiori diritti accertati nei settori dogane e accise (con un incremento del 26percento rispetto all’anno precedente) e, sotto il profilo del sostegno alle imprese e all’economia, quasi 131milioni tra riaccrediti e agevolazioni liquidate agli operatori, principalmente del settore autotrasporti.



Focalizzando l’attenzione sulle attività svolte in Sardegna, particolarmente significativo è risultato anche il contrasto agli illeciti extra-tributari, da cui è scaturito l’accertamento di un elevato numero di violazioni e il conseguente sequestro di ingenti quantitativi di merce. Nel Porto Canale di Cagliari sono state sdoganate con procedura veloce 50mila mascherine anti-Covid. Inoltre, l’attenzione dei funzionari si è concentrata sul controllo del materiale sanitario importato con il sequestro, tra Sassari e Alghero, di 9mila mascherine risultate non conformi. - In materia di traffico di valuta, negli aeroporti sardi gli importi non dichiarati superano gli 84mila euro. Importante anche l'attività contro il traffico di stupefacenti: nel corso del 2020 sono stati sequestrati 25chilogrammi di marjiuana, per un valore di 229mila euro. Nel settore ambiente, sono stati sequestrati 46.500chilogrammi di rifiuti plastici, rinvenuti al Porto Canale di Cagliari in due container destinati in Turchia e dichiarati materiale per l’industria della plastica. Nel 2020, sono stati firmati quattro Protocolli d’intesa nell’ambito della lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, per contrastare i fenomeni della criminalità perpetrati ai danni delle imprese e di rafforzare i sistemi di sicurezza passiva a tutela delle stesse. Gli atti sono stati perfezionati con i Comuni di Sassari (24 giugno), Olbia (23 luglio), Porto Torres (8 ottobre) e Alghero (9 ottobre).



Durante l'anno, nei tre aeroporti isolani sono stati sequestrati 253chilogrammi di prodotti alimentari (carne, latticini, pesce e vegetali) sprovvisti di certificazione sanitaria. Nell’ambito dei controlli a contrasto del contrabbando e dell’irregolare permanenza nelle acque comunitarie di imbarcazioni da diporto, sono state sequestrate tre imbarcazioni a vela. Per i reati di immigrazione clandestina, sono state distrutte settanta imbarcazioni su un totale di un centinaio confiscate. - Rimborsi accise: è stata altresì intensa anche l’attività in favore dell’utenza e a sostegno delle imprese sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise. Nel 2020, infatti, sono state liquidate agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 47,86 milioni di euro tra agevolazioni agli autotrasportatori (24,69 milioni), riaccrediti (23,10 milioni) e agevolazioni ai tassisti (65 mila euro). - Dogana a Km 0: gli Uffici ADM sardi hanno riconosciuto lo status di esportatore autorizzato a 11 imprese con un incremento rispetto all’anno precedente del 120%. Tale riconoscimento consente all’operatore di attestare, in autonomia e nella propria azienda, l’origine preferenziale dei beni direttamente in fattura, indipendentemente dal valore della fornitura. Il beneficio dello status di esportatore autorizzato va ad aggiungersi alle semplificazioni derivanti dall’autorizzazione al “luogo approvato” che consentono di effettuare dogana a chilometro zero presso la propria sede, permettendo la consegna al vettore della merce già sdoganata per l’esportazione Nell’ambito del contrasto al gioco illegale sono stati controllati 676 esercizi, riscontrando 259 irregolarità. L’imposta accertata e le sanzioni amministrative e tributarie ammontano a oltre 2milioni di euro. Inoltre, sono stati sequestrati sedici apparecchi da intrattenimento. Nel settore dei tabacchi, il controllo ha riguardato 408 esercizi tra rivendite e distributori automatici su un totale di 2.240 censiti. Esportazioni agroalimentari: nel settore agroalimentare i numeri più importanti sono dovuti alle esportazioni di formaggio per un valore complessivo di oltre 81milioni di euro, dei quali circa 59 sono transitati negli uffici doganali della Sardegna per poi uscire dal territorio comunitario attraverso le Dogane di La Spezia o di Livorno. Nel settore del vino, a fronte di un totale di esportazioni di vino sardo per un ammontare di quasi 12milioni di euro corrispondenti a oltre 1,83milioni di bottiglie, un quarto del prodotto è stato oggetto di operazioni registrate negli uffici doganali isolani. Infine, per quanto riguarda la produzione dell’olio d’oliva, il valore del prodotto esportato ammonta a circa 5milioni di euro.



In materia di Brexit, l’Agenzia non ha fatto mancare il proprio apporto attraverso un’attività di informazione e comunicazione, che si è sostanziata anche tramite la pubblicazione di numerose Fzq sul sito internet istituzionale. Sono stati realizzati due seminari divulgativi sulle conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali Ue/Uk nelle Camere di commercio di Sassari (22 gennaio 2020) e Cagliari (7 febbraio 2020). Il Laboratorio Chimico di Cagliari effettua analisi chimico-merceologiche che si traducono in certificazioni su numerose tipologie di prodotti, dagli alimentari (vini, birre, bevande alcoliche, cereali, olii vegetali) ai prodotti industriali (prevalentemente petroliferi). Avvalendosi di personale tecnico altamente qualificato e strumentazione scientifica all’avanguardia, fornisce supporto per l’individuazione e l’esecuzione delle determinazioni necessarie a soddisfare le esigenze del cliente. Istituzionalmente effettua prove analitiche finalizzate alla formulazione del parere di classifica nell’ambito dell’accertamento doganale e alla verifica di conformità a norme e capitolati delle merci. Nel 2020, sono state effettuate 2.111 analisi, delle quali 1.339 hanno riguardato gli stupefacenti. Il Laboratorio esegue tutte le prove chimiche previste dal disciplinare di produzione dell’olio extravergine d’oliva Dop Sardegna per le quali è accreditato. Inoltre, svolge l’analisi organolettica su oli di oliva vergini ed extravergini (Panel test); per quest’ultimo scopo è presente nella struttura un Comitato di assaggio ufficiale, riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, poiché il test di assaggio è obbligatoriamente richiesto dalla Ue per la classificazione degli oli. Il Laboratorio è un importante riferimento per i produttori locali di olio extravergine.