Trasporto irregolare di formaggi: scattano le sanzioni

11/3/2021 Indagine a Cagliari: sequestrati 457mila euro I finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito numerose perquisizione personali e locali, nonché sequestri patrimoniali, nei confronti di un gruppo di persone legate, anche da vincolo familiare, a un 43enne, ora detenuto e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché sottoposto a procedimenti per ricettazione e riciclaggio