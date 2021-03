Antonio Burruni 19:55 Serie A: la Juve sbanca Cagliari Tre reti di Cristiano Ronaldo nei primi 32' di gioco decidono la sfida disputata sul manto erboso della Sardegna arena e valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Di Simeone, al 60', la rete della bandiera rossoblu







PRIMO TEMPO. Juventus in vantaggio al 9' con Ronaldo, che di testa capitalizza nel migliore dei modi un corner di Cuadrado. Quattro minuti dopo, piede troppo alto di Ronaldo, che colpisce in faccia Cragno: giallo per il portoghese, che ha rischiato sia di far male al suo avversario, sia di subire un provvedimento disciplinare più pesante. Quattro minuti dopo, fallo di Cuadrado su Joao Pedro: ammonito il bianconero che, diffidato, salterà la sfida contro il Benevento. Al 21', Chiesa la mette dalla sinistra e Morata spreca una ghiotta occasione. Due minuti dopo, Cragno esce su Ronaldo, che lo anticipa: rigore per la Juve, che il portoghese trasforma per lo 0-2. Al 32', Cristiano Ronaldo cala il tris. Scende sulla sinistra Chiesa, che serve il lusitano in area: esterno sinistro e palla sul palo più lontano. Un minuto dopo, guai muscolari per Alex Sandro, che cede il posto al Bernardeschi. Al 40', punizione di Marin, facile preda di Szczesny. L'arbitro concede 4' di recupero: si va negli spogliatoi sullo 0-3.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Al 55', Sczcesny devia in corner una conclusione di Duncan. Un minuto dopo, il portiere è bravo ad alzare oltre la traversa un tiro di Marin. Al 60', Zappa scende sulla destra e mette in mezzo per l'accorrente Simeone, che insacca: 1-3. Due minuti dopo, ci prova Ronaldo, ma la mira è di poco alta. Al 64', contatto Rabiot-Joao Pedro in area bianconera, l'azione prosegue e il portiere blocca a terra una conclusione di Duncan, deviata da Calvarese. Per arbitro e Var è tutto regolare. Al 68', per il Cagliari dentro Asamoah e Klavan, fuori Zappa e Ceppitelli; per la Juve, Bonucci e McKennie per Chiellini e Morata. Due minuti dopo, prolungata azione ospite, alla fine Cragno blocca un tiro debole di McKennie. Al 74', Ronaldo per Rabiot, che conquista un calcio d'angolo. Bernardeschi mette in mezzo una palla che trova Bonucci in ritardo sulla ghiotta occasione. ,Triplo cambio rossblu a 10' dalla fine, con Cerri, Pereiro e Deiola per Simeone, Rugani e Duncan. Sul corner rossoblu, la deviazione di Klavan è preda del portiere. Due minuti dopo, dentro Arthur e Frabotta per Chiesa e Cuadrado. Al minuto 84, ci prova Pereiro, ma il suo diagonale è di poco largo. Pereiro ci riprova quattro minuti dopo, ma il portiere è attento e blocca a terra. L'arbitro concede 4' di recupero. Allo scadere, Cragno chiude la porta a Ronaldo finisce 1-3.



CAGLIARI-JUVENTUS 1-3:

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli (23'st Klavan), Godin, Rugani (35'st Pereiro), Zappa (23'st Asamoah), Marin, Duncan (35'st Deiola), Nainggolan, Nandez, Joao Pedro, Simeone (35'st Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.

JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado (37'st Frabotta), De Ligt, Chiellini (23'st Bonucci), Alex Sandro (33' Bernardeschi), Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (37'st Arthur), Morata (23'st McKennie), Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

RETI: 9' Rolando, al 24' Ronaldo (rig.), 32' Ronaldo, 15'st Simeone.



