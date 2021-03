video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Rafel Sari Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LLIBRES VELLS



Vos mir assetiats

a la raconereta

llibres envellits passant

en tantes tantes mans,

amb fulls tancats,

esquenes desfetes

i forres de cartó antic.

Paper podrit,

mossegat del temps

com los ulls que hi han llegit,

com lo cor que hi ha patit.

Somnis caiguts

ne l’abís de la memòria,

cants perduts

ne la boira

de l’oblit.

En aquell llibret de missa

la mama ha deixat una llàgrima,

nel plec de geografia

mon pare ha senyat

un viatge mai fet,

nel diccionari, d’amagat,

ulls innocents han robat

paraules prohibides…

Blancs records de pau,

pagines engroguides,

tancau!

En vós

sempre el cor troba

un cel blau

de repòs.



_ Rafel Sari _

(poeta alguerés, 1904-1978) Commenti Vos mir assetiatsa la raconeretallibres envellits passanten tantes tantes mans,amb fulls tancats,esquenes desfetesi forres de cartó antic.Paper podrit,mossegat del tempscom los ulls que hi han llegit,com lo cor que hi ha patit.Somnis caigutsne l’abís de la memòria,cants perdutsne la boirade l’oblit.En aquell llibret de missala mama ha deixat una llàgrima,nel plec de geografiamon pare ha senyatun viatge mai fet,nel diccionari, d’amagat,ulls innocents han robatparaules prohibides…Blancs records de pau,pagines engroguides,tancau!En vóssempre el cor trobaun cel blaude repòs.(poeta alguerés, 1904-1978) Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat