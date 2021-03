G.M.Z. 18:10 Enrico Letta segretario, l´abbraccio da Alghero Eletto domenica segretario nazionale del Partito democratico, il suo rapporto con la città di Alghero è sempre stato molto stretto. Tra i primi a complimentarsi l'ex sindaco e consigliere regionale Mario Bruno



«Ritorno sempre con enorme piacere, alla città mi legano forti ricordi» erano state le sue parole ripensando a quando, da bambino, faceva i primi bagni a Fertilia. Enrico Letta, che può vantare una lunga esperienza accademica e politica con la prestigiosa parentesi da primo Ministro, da ieri è il nuovo segretario nazionale del Pd, eletto quasi all'unanimità dai delegati democratici intervenuti al congresso straordinario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti.



Tra i primi in Sardegna a complimentarsi con l'ex Premier proprio l'ex consigliere regionale algherese Mario Bruno. «Una persona seria, un amico da sempre, ha seguito da vicino la nostra storia, pur immerso in una storia molto più grande, che continua. Buon lavoro, Enrico» il suo personale augurio inviato a mezzo social al nuovo segretario, determinato nel rilanciare il partito partendo proprio dai territori.



