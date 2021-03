Porto Torres: nuove deleghe per l´assessore Tortu

14:50 Crisi, Michele Pais ci mette la faccia «La politica delle chiacchiere, dei poltronifici e dei ricatti non ci interessa». A poche ore dall’atteso faccia a faccia di coalizione convocato per l'occasione in video, il presidente che ad Alghero sventola il vessillo leghista rompe il silenzio e lancia chiare frecciate agli alleati