Covid-19: a Oristano zero contagi per il secondo giorno

14/3/2021 Covid-19: ancora una domenica senza decessi nell´Isola Per la seconda domenica di fila, non si contano morti da Coronavirus in Sardegna. 118 i nuovi positivi, con un tasso del 5,3percento. Sono 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre salgono da ventisei a ventisette i pazienti in Terapia intensiva. Ventisette i guariti nelle ultime ventiquattro ore