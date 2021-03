Cor 18:46 Covid, Cucca: controlli più rigorosi su sbarchi Così in una nota Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato: il Governo regionale appare inerte, è inconcepibile continuare a consentire l´ingresso in Sardegna di persone prive di certificato







«Le misure di contenimento attualmente in vigore non avendo previsto il divieto di spostamenti per raggiungere le seconde case stanno esponendo la Sardegna, attualmente in zona bianca, al rischio di vedere aumentati nettamente i contagi: i controlli sono lacunosi e approssimativi, per questo ho depositato un'interrogazione al Ministro Speranza e alla Ministra Lamorgese per chiedere se intendano adottare provvedimenti e controlli più rigorosi per tutelare l'Isola. Nessuno vuole impedire l'accesso in Sardegna, ma solo dare garanzie di sicurezza ai cittadini» così in una nota Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.«Gli sbarchi di viaggiatori e proprietari di seconde case nell'isola si sono intensificati enormemente: alcune testate parlerebbero, a titolo esemplificativo, di ben 997 passeggeri giunti al porto di Olbia lo scorso lunedì 15 marzo. I media riferiscono non solo di un' estrema carenza degli accertamenti, ma anche di notevole semplicità con la quale i medesimi possono essere "aggirati" da chi proviene da fuori. Il Governo regionale appare inerte, è inconcepibile continuare a consentire l'ingresso in Sardegna di persone prive di certificato di negatività al Covid-19» conclude Cucca.