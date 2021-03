Red 22:04 Bibenda 2021: il bis dell´Accademia olearia Doppio prestigioso riconoscimento per l´azienda algherese della famiglia Fois. Gli oli “Gran riserva” e “Fruttato verde biologico” conquistano 5 Gocce di qualità, il più alto riconoscimento del concorso nazionale dei sommelier dell’olio







Il concorso Bibenda raggruppa le migliori aziende italiane produttrici di olio extravergine di oliva di qualità, circa 300 aziende italiane che rappresentano un patrimonio italiano senza rivali al mondo. Le degustazioni di tutti gli oli prodotti sono condotte da una giuria di sommelier dell’olio ed esperti che valutano ogni olio da 2 a 5 Gocce, secondo la il metodo dell’Associazione italiana sommelier dell’olio. La lista dei vincitori verrà inserita nella guida Bibenda, considerata una vera “Bibbia” ai migliori oli extravergine di oliva italiani, pronta per essere pubblicata in oltre 700mila copie che garantiranno ai migliori prodotti italiani una grandissima visibilità. Per Accademia Olearia è un piacevole bis: il doppio premio nel Bibenda 2021 segue il doppio riconoscimento ricevuto nel 2020 con gli oli Gran riserva Giuseppe Fois 2019 e il “Monocultivar Bosana 2019”, anch’essi premiati con 5 Gocce.



Contemporaneamente al Bibenda, l'Accademia olearia ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, classificandosi tra i primi tre posti dell’Esao awards come “Miglior produttore olio Evoo internazionale”. Il premio è istituito dall'“Escuela superior del aceite de oliva”, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura spagnolo, con l’obiettivo di una prestigiosa guida ai migliori oli d’oliva del mondo. Grande soddisfazione nel quartier generale della famiglia Fois, a Ungias-Galanté, dove ha sede l’Accademia Olearia e il suo frantoio. «Vogliamo ringraziare tutto il nostro team e mandare un ringraziamento particolare a tutte le persone che scelgono ogni giorno i prodotti Accademia olearia: questi riconoscimenti certificano l’eccellenza della nostra proposta, per cui lavoriamo duramente ogni giorno, con la volontà di valorizzare l’agricoltura e i prodotti della nostra splendida Isola», commenta Giuseppe Fois, storico titolare dell’azienda algherese.



