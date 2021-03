Red 15:05 Precetto Pasquale interforze in Sardegna Ieri, l´arcivescovo ordinario militare per l´Italia Santo Marciano ha officiato la cerimonia nella Basilica di Sant´Elena imperatrice, a Quartu Sant´Elena







«Cari amici delle Forze armate, fratelli e sorelle delle Forze di Polizia l’incontro di oggi è proficuo per ringraziarvi dell’aiuto che apportate quotidianamente, anche in questo periodo di pandemia e chiedere a Dio perdono, forza e aiuto nel desiderio gioioso di uscire da ogni paralisi della fraternità e da ogni paralisi della speranza»: con queste parole, durante l’omelia, l’arcivescovo ha salutato gli uomini e le donne in uniforme, sottolineando il prezioso aiuto apportato anche durante la pandemia, sempre caratterizzata da profonda umanità, ispirato al bene comune per la collettività, in un contesto sociale, sempre più contraddistinto dall’indifferenza e dalla paralisi della speranza. Al termine della celebrazione, il generale Olla ha ringraziato pubblicamente monsignor Marcianò, le autorità intervenute e tutti i presenti augurando una serena Santa Pasqua a tutti gli uomini e le donne in divisa e alle rispettive famiglie.



I momenti intensi della celebrazione sono stati la preghiera per la Patria e il ricordo di chi è morto a causa della pandemia e in servizio per «il bene prezioso della pace». Il coro interforze ha accompagnato i momenti più importanti del solenne rito liturgico ed è stato particolarmente apprezzato dall’arcivescovo per il ricorso a canti in “Limba”, a testimonianza della profonda spiritualità del popolo sardo.



