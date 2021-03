Oristano: San Giuseppe chiesa giubilare

20:21 Sassari commemora le vittime del Covid Il Consiglio comunale vuole ricordare i morti a causa di questa pandemia, che a oggi sono oltre 103mila in tutta Italia, e lo fa, a oltre un anno di distanza, in un´emergenza non ancora finita, «in un Paese che non vuole mollare e che vuole ritornare, con l’aiuto di tutte e tutti voi, a vivere la quotidianità e la normalità del passato», ha dichiarato il presidente della massima assise sassarese Maurilio Murru. Il suo intervento è stato seguito da un minuto di silenzio