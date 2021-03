Red 18:04 Alghero: altri 160mila euro per i buoni spesa La somma disponibile è quella residua dal precedente utilizzo dei 300.624,61euro riconosciuti al Comune e utilizzati nella prima fase, avvenuta tra dicembre 2020 e gennaio 2021, quando si riuscì a erogare i buoni per la spesa a circa 800 famiglie







La somma disponibile è quella residua dal precedente utilizzo dei 300.624,61euro riconosciuti al Comune di Alghero e utilizzati nella prima fase, avvenuta tra dicembre 2020 e gennaio 2021, quando si riuscì a erogare i buoni per la spesa a circa 800 famiglie. Ora parte la seconda fase del programma, con la spendita di 160mila euro residui, che saranno distribuiti previa pubblicazione avviso pubblico che già dalla prossima settimana sarà disponibile on-line su sito internet istituzionale del Comune. I Buoni spesa vanno da un minimo di 130 a un massimo di 400euro e saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella Tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari.



«Continuiamo con la stessa buona pratica che ha messo il Comune di Alghero tra i primi in Sardegna a consegnare i ristori – spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris – e ci mettiamo ancora al fianco delle famiglie che subiscono le conseguenze dalla crisi verso le quali continuiamo a lavorare con impegno e prontezza». I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi alimentari nelle attività che hanno aderito all’elenco promosso dal Comune di Alghero con evidenza pubblica. Per questa imminente procedura di assegnazione, l’avviso sarà aperto a tutti, con priorità a quanti non hanno ricevuto i ristori con la precedente erogazione. «L’Amministrazione – conclude l'esponente della Giunta Conoci – conta su una macchina già rodata in grado di garantire non solo una veloce erogazione dei voucher, ma anche una rendicontazione e pagamento delle somme dovute, a stretto giro, a favore degli esercenti presso i quali sono statti effettuati gli acquisti». Commenti ALGHERO - Per i “Buoni spesa” sono disponibili 160mila euro che il Settore dei Servizi sociali del Comune di Alghero conta di distribuire in tempi celeri, continuando ad adottare una procedura tra le più snelle in Sardegna che ha consentito nelle precedenti occasioni di consegnare i buoni in maniera tempestiva alle famiglie richiedenti. Ieri (giovedì), la Giunta ha deliberato in merito: l’ambito di intervento è quello previsto nell'articolo 2 del cosiddetto “Ristori ter”, per le “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.La somma disponibile è quella residua dal precedente utilizzo dei 300.624,61euro riconosciuti al Comune di Alghero e utilizzati nella prima fase, avvenuta tra dicembre 2020 e gennaio 2021, quando si riuscì a erogare i buoni per la spesa a circa 800 famiglie. Ora parte la seconda fase del programma, con la spendita di 160mila euro residui, che saranno distribuiti previa pubblicazione avviso pubblico che già dalla prossima settimana sarà disponibile on-line su sito internet istituzionale del Comune. I Buoni spesa vanno da un minimo di 130 a un massimo di 400euro e saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella Tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari.«Continuiamo con la stessa buona pratica che ha messo il Comune di Alghero tra i primi in Sardegna a consegnare i ristori – spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris – e ci mettiamo ancora al fianco delle famiglie che subiscono le conseguenze dalla crisi verso le quali continuiamo a lavorare con impegno e prontezza». I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi alimentari nelle attività che hanno aderito all’elenco promosso dal Comune di Alghero con evidenza pubblica. Per questa imminente procedura di assegnazione, l’avviso sarà aperto a tutti, con priorità a quanti non hanno ricevuto i ristori con la precedente erogazione. «L’Amministrazione – conclude l'esponente della Giunta Conoci – conta su una macchina già rodata in grado di garantire non solo una veloce erogazione dei voucher, ma anche una rendicontazione e pagamento delle somme dovute, a stretto giro, a favore degli esercenti presso i quali sono statti effettuati gli acquisti».