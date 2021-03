Cor 9:08 Focolaio Covid a Uri, 20 in poche ore In pochi giorni il comune del Sassarese passa da zero casi di positività al coronavirus ai 20 segnalati via via dai medici nelle ultime ore. L´appello della sindaca







In pochi giorni il comune del Sassarese passa da zero casi di positività al coronavirus ai 20 segnalati via via dai medici nelle ultime ore. «Chiedo cortesemente a coloro che tramite test antigenico hanno già avuto contezza della propria positività di contattare immediatamente tutti i soggetti che sono entrati in contatto con loro (che devono puntualmente essere segnalati anche all’Ats) in modo che si sottopongano alla quarantena fiduciaria».



L'invito della sindaca è ad osservare le regole scrupolosamente e a evitare i contatti con soggetti che non facciano parte del proprio nucleo familiare. E' probabile che nelle prossime ore possa essere adottata un'ordinanza comunale più restrittiva rispetto alle limitazioni imposte con la nuova zona arancione regionale in vigore da lunedì.