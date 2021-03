Cor 12:14 «Piano Casa impugnato, ottima notizia» Così dal Wwf Italia: La decisione del Consiglio dei Ministri che, su proposta del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha deciso di impugnare il Piano casa della Regione Sardegna (legge regionale 1/2021) è un’ottima notizia







Nelle scorse settimane l'associazione del Panda con una lettera a firma della presidente Donatella Bianchi indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro degli Affari regionali e le Autonomie Gelmini, al ministro della Cultura Franceschini e a quello della Transizione ecologica Cingolani aveva chiesto al governo di impugnare presso la Corte Costituzionale il "Piano Casa" della Regione Sardegna (legge regionale 1/2021) perché, secondo l'associazione si tratta di una provvedimento che «capovolge completamente l'impianto di tutele paesaggistico-ambientali contenute nel Piano paesaggistico regionale sardo, prevede un'indiscriminata colata di cemento, con possibilità di edificazione a pioggia nelle zone rurali e naturali (anche di pregio) e incrementi volumetrici, fino al 50 per cento per le strutture turistico ricettive».

«Ora la parola passa alla Corte Costituzionale ma quello del governo è certamente un segnale importante per il territorio, la biodiversità e il futuro della Sardegna» chiude la nota del Wwf Italia.



