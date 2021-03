Cor 13:20 80enni, vaccini a Porto Torres da martedì Sabato mattina si è svolto l´ultimo sopralluogo congiunto Comune-Ats per individuare la sede: per le sue caratteristiche la scelta finale è caduta sulla sala Filippo Canu, in pieno centro







Lunedì mattina il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile definirà le modalità per gestire questo intervento straordinario. Gli utenti saranno convocati telefonicamente: nessuno si presenti senza aver ricevuto la chiamata. Per snellire le operazioni sarà fondamentale seguire due prescrizioni: presentarsi avendo già compilato in tutte le sue voci il modulo che nelle prossime ore verrà caricato sul sito web del Comune (chi non può connettersi a internet potrà ritirarlo martedì mattina nella sala Canu); utilizzare un vestiario che consenta di spogliare agevolmente il braccio dove verrà fatta l'iniezione.



