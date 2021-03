Cor 9:22 La Sardegna si sveglia arancione: tutte le regole Coprifuoco, spostamenti, parenti, asporto, scuole Per molti imprenditori un incubo. Solo asporto in ristoranti e bar in previsione della zona rossa di Pasqua, quando per tutti i negozi sarà serrata. Polemiche e lamentele



gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. In attesa dell'ulteriore passaggio in zona rossa per Pasqua, che varrà per tutto il Paese dal 3 al 5 aprile, per la Sardegna valgono quindi le misure della fascia intermedia di rischio.



La Sardegna si risveglia in zona arancione. Il che significa chiusura per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, agriturismi e trattorie, ad eccezione dell'asporto. Resta il coprifuoco con il divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ci si potrà spostare invece all'interno del proprio Comune ma è raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari nel corso della giornata. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi.



Le tre settimane di libertà avevano fatto respirare un'aria nuova nell'isola. Eppure le misure di contenimento del virus adottate a livello regionale non hanno garantito il rispetto dei paramenti imposti dal Governo. Se a questo si aggiunge la straordinaria lentezza con cui procedono le vaccinazioni, il risultato non poteva essere diverso.