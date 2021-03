Red 9:51 Canoni locazione: contributi in pagamento a Oristano Da questa settimana, il Comune di Oristano mette in pagamento i contributi per il sostegno del canone di locazione per il periodo gennaio/aprile 2020. Delle 343 istanze presentate, 272 sono state ammesse e settantuno escluse







In questi giorni, gli uffici comunali stanno ultimando le pratiche di liquidazione. Nei prossimi giorni, si completerà l’invio delle comunicazioni di esclusione ai cittadini che hanno presentato l’istanza e ai beneficiari il pagamento nelle forme precedentemente comunicate. Commenti ORISTANO – Da questa settimana, il Comune di Oristano mette in pagamento i contributi per il sostegno del canone di locazione per il periodo gennaio/aprile 2020. «Delle 343 istanze presentate, 272 sono state ammesse e settantuno escluse - spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore comunale ai Servizi sociali Carmen Murru - Le pratiche di liquidazione sono andate di pari passo con le comunicazioni che ci ha inviato l’Inps e nei prossimi si completeranno con il pagamento a tutti i beneficiari».«I beneficiari della misura sono cittadini residenti a Oristano – precisa Murru - Si tratta di titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale. Hanno avuto accesso ai contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20mila abitazioni in affitto” site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale».In questi giorni, gli uffici comunali stanno ultimando le pratiche di liquidazione. Nei prossimi giorni, si completerà l’invio delle comunicazioni di esclusione ai cittadini che hanno presentato l’istanza e ai beneficiari il pagamento nelle forme precedentemente comunicate.