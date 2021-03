Cor 12:23 Sanità, la triade contro Alghero Così Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi: «la triade Pais-Conoci-Salaris che oramai gestisce la maggioranza cittadina di cdx e che, più che di difendere il diritto degli algheresi di avere una sanità che funziona, è preoccupata di non infastidire i vertici regionali»







«Manca, conseguentemente, anche il Sindaco Conoci, che come al solito antepone l'alleanza con la Lega e con Pais agli interessi della città di Alghero. Non ci si faccia confondere al riguardo dal fatto che il comunicato rechi la firma del Psd'Az, in quanto si tratta della sezione ufficiale del partito, che da tempo ha espresso un giudizio fortemente negativo sull'operato del suo ex iscritto Mario Conoci. Manca, infine, la firma della civica Noi con Alghero, che ovviamente non può che seguire il sindaco, vista la propria necessità, in questa fase in cui molti parlano di rimpasto, di "difendere" il proprio sovradimensionamento in giunta, con due assessori a fronte di due soli consiglieri comunali. In pratica resta fuori dal comunicato la triade Pais-Conoci-Salaris che oramai gestisce la maggioranza cittadina di cdx e che, più che di difendere il diritto degli algheresi di avere una sanità che funziona, è preoccupata di non infastidire i vertici regionali» concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. Commenti ALGHERO - «La nota stampa di alcune forze della maggioranza di cdx sulla situazione ogni giorno più tragica dei nostri ospedali non può che trovarci concordi. Da tempo, infatti, denunciamo quanto si sta verificando, da tempo chiediamo senza risultati un consiglio comunale che veda la presenza dell'assessore alla sanità Nieddu e dal mese di novembre chiediamo al Sindaco di rendere conto del mandato che il consiglio comunale gli ha dato in forma unitaria. Gli impegni che il Sindaco prese con quella mozione votata da tutto il consiglio, e, obtorto collo, anche da lui, sono stati completamente disattesi, sia per quanto riguarda l'assunzione di 8 nuovi anestesisti, sia per la consacrazione di Alghero come DEA di primo livello con l'accreditamento della terapia intensiva in forma definitiva, sia per quanto riguarda la situazione dell'Ospedale Marino, di cui, mentre il Sindaco resta silente, procede lo smantellamento» attaccano Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.Non fanno sconti i consiglieri comunali algheresi di opposizione. «Per questo non possiamo che accogliere con favore il fatto che alla nostra denuncia si aggiunga, finalmente, anche la voce di alcune forze di maggioranza, con le quali condividiamo anche la richiesta al presidente della commissione consiliare di riappropriarsi del suo ruolo, ma soprattutto ribadiamo la necessità di convocare un consiglio aperto con la presenza dell’assessore alla Sanità. Del comunicato di alcuni partiti di maggioranza però più che le presenze risultano fondamentali le assenze. Manca, ovviamente, la Lega dell'assessore Nieddu e di Michele Pais, vero regista dello sfascio a cui si stanno conducendo i nostri presidi ospedalieri e il nostro distretto sanitario».«Manca, conseguentemente, anche il Sindaco Conoci, che come al solito antepone l'alleanza con la Lega e con Pais agli interessi della città di Alghero. Non ci si faccia confondere al riguardo dal fatto che il comunicato rechi la firma del Psd'Az, in quanto si tratta della sezione ufficiale del partito, che da tempo ha espresso un giudizio fortemente negativo sull'operato del suo ex iscritto Mario Conoci. Manca, infine, la firma della civica Noi con Alghero, che ovviamente non può che seguire il sindaco, vista la propria necessità, in questa fase in cui molti parlano di rimpasto, di "difendere" il proprio sovradimensionamento in giunta, con due assessori a fronte di due soli consiglieri comunali. In pratica resta fuori dal comunicato la triade Pais-Conoci-Salaris che oramai gestisce la maggioranza cittadina di cdx e che, più che di difendere il diritto degli algheresi di avere una sanità che funziona, è preoccupata di non infastidire i vertici regionali» concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.