Anche easyJet rilancia Olbia: nuove rotte Non solo Wizz Air. Anche easyJet rilancia sulla Sardegna: presto in vendita quattro nuove rotte estive per Olbia. Bologna, Verona, Torino e Bari







La compagnia ha annunciato infatti tre nuovi collegamenti giornalieri tra l’aeroporto di Olbia e quelli di Bologna, Verona e Torino. La rotta Olbia-Bari avrà invece fino a 3 frequenze settimanali previste. I collegamenti saranno attivi dal 28 giugno fino al termine della stagione estiva.



Le nuove rotte saranno in vendita dal 16 aprile e andranno ad arricchire ulteriormente il network di voli domestici dall'aeroporto di Olbia, già collegato dalla compagnia con Milano Malpensa, Napoli, Venezia e, a partire dal 28 maggio, anche con Bergamo. Con i nuovi collegamenti, easyJet si riconferma la prima compagnia per numero di posti offerti e destinazioni servite dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, con ben 23 rotte nazionali e internazionali.