Dantedì nei musei della Sardegna Il 2021 è l´anno di Dante. Per celebrare i Settecento anni dalla morte del sommo poeta, i musei della Direzione regionale Musei Sardegna organizzano una serie di eventi digitali a Cagliari, Sassari, Nuoro e Caprera







Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, presenta un convegno e una mostra dal titolo “Lapo Saltarelli. Da Cagliari al Paradiso Dantesco”, visitabile in primavera. Al centro delle iniziative del Museo c’è Lapo Saltarelli, concittadino e contemporaneo di Dante, giurista e poeta, che fu mandato in esilio a Cagliari, dove morì. Le sue spoglie riposarono nella chiesa di San Francesco di Stampace, sotto una lapide che, dopo la distruzione dell’edificio, fu prima trasportata presso la chiesa di Bonaria e poi entrò a far parte del patrimonio del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Nel corso delle iniziative verranno approfonditi gli aspetti della vita di Lapo, il contesto storico della Cagliari pisana e, in generale, della Sardegna tra gli ultimi decenni del 13° secolo e gli inizi del 14°.



Il Museo archeologico Sanna di Sassari propone una iniziativa digitale che consiste nell'accostare uno dei reperti della collezione ad alcuni versi del Canto VIII del Paradiso. Sempre a Sassari, nella Pinacoteca Nazionale durante l’iniziativa dal titolo "Dai versi alle opere - Dantedì 2021" verranno pubblicati una serie di post sulle piattaforme social che vedranno affiancati i versi del sommo poeta alle meravigliose opere della collezione permanente, visibili in un breve video. Mentre il Museo archeologico Giorgio Asproni di Nuoro durante l’evento dal titolo “Dantedì. Dante e la Sardegna nella Divina Commedia”, si focalizzerà sulle citazioni presenti nella Divina Commedia dedicate alla Sardegna e ai diversi personaggi sardi presenti nell'opera dantesca. Inoltre i Musei Garibaldini di Caprera ricorderanno Dante e il suo sogno di unità patriottica, attraverso la mostra "Dante a Caprera", visitabile virtualmente fino a settembre 2021, attraverso la visione di un'edizione molto preziosa della Divina Commedia datata 1869, appartenuta a Giuseppe Garibaldi e custodita nel fondo librario del Compendio Garibaldino. Verranno inoltre mostrati attraverso immagini e video, alcuni testi dedicati al Sommo Poeta, scritti da studiosi suoi contemporanei e un dipinto, conservato nella Casa Bianca, che rappresenta un episodio del Purgatorio dantesco con Virgilio, Dante e Catone l'Uticense nella spiaggia dell'antipurgatorio, dell'autore Antonio Bottazzi che lo donò a Garibaldi nel 1863.



Nella foto: Lapide marmorea di Lapo Saltarelli a Cagliari Commenti ALGHERO - Oggi, 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, viene ricordato in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. Per celebrare i Settecento anni dalla morte del sommo poeta, i musei della Direzione regionale Musei Sardegna organizzano una serie di eventi digitali che saranno fruibili sulle piattaforme delle pagine social dedicate all'evento da ogni museo.