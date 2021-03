Red 21:07 Reddito di libertà: webinar a Cagliari Domani pomeriggio è in programma “Reddito di libertà: una speranza per le donne vittime di violenza”, il secondo webinar organizzato dalla consigliera regionale di parità







Nella foto: una delle iniziative contro la violenza sulle donne Commenti CAGLIARI - Organizzato dall'Ufficio della consigliera regionale di parità, si terrà domani, giovedì 25 marzo, a partire dalle 17.30, il secondo appuntamento del ciclo di webinar incentrati su alcune tematiche strettamente connesse al mondo femminile e a tutte le problematiche che ruotano intorno a esso. Dopo l'introduzione, curata dalla consigliera regionale di parità Maria Tiziana Putzolu, i lavori dell'incontro “Reddito di libertà: una speranza per le donne vittime di violenza” verranno coordinati da Lalla Di Naro. Per partecipare, sarà sufficiente cliccare sul link nel sito internet istituzionale del Comune di Cagliari e seguire le modalità indicate.Nella foto: una delle iniziative contro la violenza sulle donne