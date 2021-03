Red 7:06 Sassari: Festa della Santissima Annunziata Si celebra oggi la Patrona dell´Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari. Le celebrazioni potranno essere seguite sui canali social della Cappellania ospedaliera







Questa mattina, alle 11, è in programma l'adorazione eucaristica e la recita del rosario. Alle 17, invece, sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera Aou Sassari. Commenti SASSARI – Previste per oggi (giovedì), le celebrazioni in onore della Patrona dell'Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari. Due i momenti celebrativi per la festa dell'Annunciazione del Signore, organizzati dai sacerdoti della Cappellania ospedaliera.Questa mattina, alle 11, è in programma l'adorazione eucaristica e la recita del rosario. Alle 17, invece, sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera Aou Sassari.