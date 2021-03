A.B. 9:52 L´Aci Rally Italia talent parte da Alghero Da oggi a domenica, la “Pista del Corallo” ospiterà la prima tappa sarda dell´edizione 2021. In pista, la “Swift Sport Hybrid” targata “Suzuki”







L'ottava edizione del format, ideato da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci sport, punta a selezionare i piloti di rally del futuro in sicurezza., in un ambito sicuro e controllato in cui vivere la passione per i motori assieme ai professionisti del rally, mettendosi alla prova e vivendo, in pista, l'adrenalina dei rally. In pista, la “Swift Sport Hybrid” targata “Suzuki”.



(Foto Suzuki) Commenti ALGHERO – Tutto pronto per la prima tappa dell'Aci Rally Italia talent. L'edizione automobilistica 2021 scatterà da Alghero. I piloti si daranno battaglia da oggi (venerdì) a domenica 28 marzo sulla “Pista del Corallo”.L'ottava edizione del format, ideato da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci sport, punta a selezionare i piloti di rally del futuro in sicurezza., in un ambito sicuro e controllato in cui vivere la passione per i motori assieme ai professionisti del rally, mettendosi alla prova e vivendo, in pista, l'adrenalina dei rally. In pista, la “Swift Sport Hybrid” targata “Suzuki”.(Foto Suzuki)